Клопп подтвердил возвращение в тренерство

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Сегодня 12:30
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Немецкий специалист Юрген Клопп вернется к работе тренером. По крайней мере, на один матч, сообщают Vesti.kz.

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Бывший наставник "Ливерпуля" возглавит одну из команд в прощальном матче польских экс-игроков "Боруссии Д" Якуба Блащиковски и Лукаша Пищека. Юрген работал с ними как раз в Дортмунде.

Прощальный выставочный матч с участием двух легенд клуба пройдет на домашнем стадионе шмелей - "Сигнал Идуне Парк" - 7 сентября.

Отметим, что этим летом 57-летний Клопп объявил о завершении тренерской карьеры. Это случилось после ухода с поста тренера "Ливерпуля".

Метки:
Футбол Германия Боруссия Дортмунд Польша Ливерпуль

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