Актауский "Каспий" заинтересовался кандидатурой ведущего игрока "Аксу" Тони Сильвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракт 29-летнего игрока с павлодарцами истекает, чем попытались воспользоваться в "Каспии". Однако клуб из Актау не готов дать футболисту в качестве заработной платы больше двух миллионов тенге в месяц, в то время как Тони Сильва зарабатывает в несколько раз больше.
Ожидается, что уроженец Гвинеи-Бисау с португальским паспортом подпишет новый контракт с "Аксу", если его не попытаются переманить другие клубы КПЛ.
Ранее в СМИ проходила информация о многомиллионных долгах "Каспия" перед игроками и тренерами.
В КПЛ Тони Сильва выступал в составах "Тараза", "Тобола" и "Турана". В текущем сезоне на его счету четыре гола и два ассиста. Футбольный путь он начинал в 2011 году в составе "Ливерпуля". В карьере игрока также были английские "Нортгемптон Таун", "Барнсли", "Дагенем энд Редбридж", софийский ЦСКА, турецкий "Шанлыурфаспор", португальский "Униан Мадейра", греческий "Левадиакос", южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", румынская "Астра".