Казахстанский футболист забил победный гол в европейской лиге

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"Ислочь", за который выступает казахстанский футболист Денис Митрофанов, обыграл "Нафтан" в рамках десятого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщают Vesti.kz

Встреча прошла в Новополоцке и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых решающий гол на 66-й минуте забил Митрофанов. Для Дениса этот мяч стал третьим в девяти играх за "Ислочь".

Митрофанов вышел в стартовом составе, а на 82-й минуте его заменил Дмитрий Латыхов. 

После этой игры "Ислочь" с 14 очками расположилась на пятом месте турнирной таблицы, а "Нафтан", имея в своем активе 5 баллов, находится на 11-й строчке.

Напомним, что 21-летний Митрофанов перешел в белорусский клуб в начале года. В его карьере также были "Атырау", "Кайрат-Москва", "Кайрат", "Алтай".

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Метки:
Казахстанцы за границей Беларусь
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