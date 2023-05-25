Казахстанские футболисты устроили потасовку с судьями в перерыве матча

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В перерыве матча девятого тура первой лиги чемпионата Казахстана между "Туркестаном" и "Женисом" произошла потасовка с участием футболистов хозяев поля и судейской бригады, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что игроки "Туркестана" остались недовольны тем, что главный арбитр Жаксылык Сейдахметов закончил первый тайм раньше времени, затем вернул футболистов на поле доиграть компенсированные две минуты. В подтрибунном помещении случился инцидент между игроками туркестанского клуба и судейской бригадой.

Встреча, прошедшая в Арыси, завершилась со счетом 4:1 в пользу "Жениса".

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Метки:
Первая лига Казахстана

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