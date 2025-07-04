В Казахстане обучили первых тренеров Pro-уровня по ЦП-футболу

Cо 2-го по 4 июля в Астане состоялся уникальный международный семинар по футболу для лиц с церебральным параличом (ЦП-футболу), организованный Казахстанской федерацией футбола совместно с Международной федерацией ЦП футбола (IFCPF), передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Это событие стало первым в мировой практике обучающим курсом на тренерскую категорию Pro в этой дисциплине. Казахстан получил право проведения благодаря активной работе по развитию инклюзивного спорта и открытому взаимодействию с международными партнерами.

Программа семинара включала теоретическую и практическую части. В течение трех дней 13 казахстанских специалистов осваивали ключевые методики подготовки спортсменов с ЦП под руководством международных экспертов - Сэма Тернера (Англия), директора по развитию IFCPF, и Мохаммеда Зайнудина (Сингапур), официального преподавателя федерации.

По итогам все участники получили сертификаты о прохождении курса. Следующим этапом станет квалификационный экзамен, по результатам которого специалисты смогут получить международную тренерскую категорию Pro по ЦП-футболу.

Это очень важный проект и семинар для нашей страны, потому что это курсы категории Pro. Сейчас у нас всего 13 тренеров из девяти регионов Казахстана. На сегодня есть пять команд, и мы надеемся запустить еще четыре в этом году. В планах - создание первой женской команды в Астане. Это будет серьезным толчком для развития ЦП-футбола.

Я рад быть в Астане на первом продвинутом курсе для тренеров по ЦП-футболу. В 2017 году мы проводили здесь вводный семинар, и видно, как сильно продвинулся этот вид спорта. В разных городах появляются новые команды и игроки, развивается национальный чемпионат и сборная. Уверен, у казахстанских игроков есть все возможности играть в футбол наравне с остальными.

Чингиз Темирханов - куратор семинара от IFCPF:Сэм Тернер - руководитель развития IFCPF:

Международная федерация ЦП футбола (IFCPF) была создана в 2015 году и сегодня является официальным мировым регулятором этой дисциплины. Ранее ЦП-футбол развивался под эгидой Ассоциации спорта и отдыха при церебральном параличе на протяжении 37 лет.