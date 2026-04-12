Вчера 13:30

Капитан "Кайрата" раскрыл детали экстремальной поездки на матч с "Зенитом"

Александр Мартынович. ©Фото: ФК "Кайрат"

Капитан "Кайрата" Александр Мартынович рассказал о сложной дороге в Санкт-Петербург, занявшей около 25 часов: из-за атаки беспилотников самолёт совершил вынужденные посадки в Архангельске и Москве, после чего команде пришлось продолжить путь на автобусе, который занял ещё восемь часов, передают Vesti.kz.

Напомним, что "Кайрат" уступил "Зениту" в товарищеском со счётом 0:2.

"Был один момент в сборной, но там мы заранее знали, к чему готовиться. Чтобы 25 часов добираться на игру без питания и сна — такое со мной впервые. Поэтому нашей основной задачей на матч против "Зенита" было обойтись без травм и прочих форс-мажоров. Когда тебе 38, периодически переходить в "save режим" особенно важно.

До Питера вроде бы долетели — и тут атака. Немного покружили над городом, и нам объявили, что летим в Архангельск. Там заправились, полетели обратно. Вернулись к Петербургу — опять та же история. После нескольких кругов пилот принял решение лететь в Москву. Прилетели, пока паспортный контроль прошли, уже три часа ночи. Что дальше делать, непонятно. Уже предлагали руководству вернуться обратно, в Алматы. Всё-таки у нас впереди важные игры в чемпионате Казахстана, и к ним нужно качественно подготовиться. В 7:30 утра всё же было решено ехать в Питер на автобусе. По пути несколько раз останавливались на заправках — размять ноги, съесть хот-дог. В пятничных питерских пробках тоже потолкались. Поэтому долговато получилось — часов восемь", — сказал Мартынович в интервью "Чемпионату".

Мартынович выступает за "Кайрат" с 2024 года. Ранее он играл за российские "Рубин", "Урал", "Краснодар", а также белорусские "Динамо" (Минск) и РУОР. С 2009-го вызывается в сборную Беларуси.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

