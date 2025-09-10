Камбэком обернулся матч сборной Франции в отборе ЧМ-2026

Футболисты сборной Франции одержали волевую победу над командой Исландии в отборочном цикле чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" завершилась со счётом 2:1. На гол Андри Гудьонсена на 21-й минуте хозяева поля ответили точными ударами Килиана Мбаппе (с пенальти) и Бредли Барколя на 45-й и 62-й минутах соответственно.

При этом французы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Орельена Чуамени на 68-й минуте.

Благодаря этому успеху Франция набрала 6 очков и закрепила своё лидерство в турнирной таблице. Исландия с 3 очками расположилась на второй строчке.

10 октября состоятся матчи Франция - Азербайджан, Исландия - Украина.

Группа D

Франция — 6 очков (2 матча)

Исландия — 3 очка (2 матча)

Украина — 1 очко (2 матча)

Азербайджан — 1 очко (2 матча)