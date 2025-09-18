Жозе Моуринью снова в деле: возглавил новый клуб

Жозе Моуринью назначен главным тренером лиссабонской "Бенфики", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, контракт с португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27. При этом через 10 дней после последнего официального матча сезона-2025/26 обе стороны смогут решить, продлевать ли сотрудничество на следующий сезон на тех же условиях.

Моуринью стал преемником Бруну Лажи, уволенного после сенсационного поражения "Бенфики" от "Карабаха" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Любопытно, что и сам Моуринью ранее потерял работу по схожей причине — поражение от "Бенфики" в квалификации Лиги чемпионов стоило ему должности в "Фенербахче".

Карьеру главного тренера Моуринью начинал именно в "Бенфике" в сезоне-2000/2001. В дальнейшем он работал в таких клубах, как "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Тоттенхэм", "Рома" и "Фенербахче".