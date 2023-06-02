Источник раскрыл новый клуб Гулжигита Алыкулова

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов в скором времени может пополнить состав "Атырау", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Kazakh_football_inside.
Отмечается, что с представителями игрока уже связались "нефтяники" и в летнее трансферное окно он может к ним присоединиться.
Гулжигит может стать заменой ушедшему в донецкий "Шахтер" Хусраву Тоирову.
Отметим, что 11 мая "Кайрат" объявил об уходе Алыкулова. В составе алматинцев он становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, а еще выходил в групповой этап Лиги конференций.
В карьере 22-летнего полузащитника также были белорусский "Неман", кыргызстанские "Алга" и "Кара-Балта".