Источник раскрыл новый клуб Гулжигита Алыкулова

Новости спорта Футбол
Сегодня 14:32
©ФК "Кайрат"

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов в скором времени может пополнить состав "Атырау", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Kazakh_football_inside.

Отмечается, что с представителями игрока уже связались "нефтяники" и в летнее трансферное окно он может к ним присоединиться.

Гулжигит может стать заменой ушедшему в донецкий "Шахтер" Хусраву Тоирову.

Отметим, что 11 мая "Кайрат" объявил об уходе Алыкулова. В составе алматинцев он становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, а еще выходил в групповой этап Лиги конференций.

В карьере 22-летнего полузащитника также были белорусский "Неман", кыргызстанские "Алга" и "Кара-Балта".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Атырау ФК Алыкулов Гулжигит

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