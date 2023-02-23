"Исламхан всех удивил". Тренер "Ордабасы" - о фаворите матча за Суперкубок Казахстана и новом составе

Благодаря победе в прошлогоднем розыгрыше Кубка страны шымкентский "Ордабасы" получил право сыграть в первом матче нового сезона - в рамках Суперкубка Казахстана. За два дня до матча с "Астаной" белорусский наставник южан Александр Седнев поделился ожиданиями от интригующей встречи, а также рассказал о комплектовании состава, передает корреспондент Vesti.kz.

- Я надеюсь, что завтрашний матч будет ярким открытием сезона в Казахстане, потому что матч носит статус трофейного. В то же время хочется, чтобы он задал импульс хорошему и очень сложному чемпионату. Надеюсь, он будет интересным.

Наша подготовка прошла в плановом режиме, без эксцессов. Мы два дня назад вернулись из Турции, где были месяц на сборах. Сейчас в Астане проходим акклиматизацию, адаптируемся к искусственному полю. Надеюсь, что в оставшееся время мы доделаем то, что должны доделать в подготовке к игре. Определимся со стратегией на матч.

- "Ордабасы" в этом сезоне поменял состав буквально на 70 процентов. Мы знаем, что вы хорошо работали с молодыми игроками. Но почему вы поменяли большую часть состава на молодежь?

- Стоит отметить, что стратегию клуба выбирает не главный тренер, а руководители, которые компетентны в этом вопросе. Естественно, Кубок Казахстана, который мы выиграли в прошлом году, задал положительный импульс для развития клуба, мы попали в еврокубки и теперь будем представлять страну на международной арене. Была выработана стратегия комплектования состава, чтобы команда могла участвовать и в чемпионате, и в еврокубках. Что касается приглашенных игроков, то мы решили, что в основе должны быть казахстанские футболисты. Во-вторых, это игроки, у которых есть международный опыт.

- Изучали ли вы игры "Астаны" на сборах в Турции?

- Следили в той мере, которая понадобится нам в первом матче. Это сильный соперник, к которому мы относимся с большим уважением. В составе "Астаны" мастеровитые и опытные игроки, тренер имеет колоссальный опыт в проведении таких ответственных игр. Я думаю, что этот матч будет носить больше эмоциональный характер. Мы постараемся сыграть очень живо.

- Будет ли план "Б", если к матчу за Суперкубок с вашей команды не снимут трансферный бан?

- Может быть и был, но вряд ли мы наберем обойму для заявки на игру. Насколько мне известно, со стороны клуба было сделано все для решения этих вопросов.

- Как прокомментируете подписания игроков-легионеров этой зимой?

- Если вкратце и тезисно, то первично это были казахстанские футболисты. Если какие-то позиции все еще нуждались в усилении, то мы обращались к поискам легионеров. У нас шесть легионеров и один футболист из страны ЕАЭС.

- Насколько комфортно вам работать с игроками сборной Казахстана?

- Я бы не хотел ставить свой комфорт превыше всего. Но для меня большая честь, что рядом хорошие игроки и воспитанные достойные люди. В коммуникации и взаимоотношениях никаких проблем нет. Я в этом изначально даже не сомневался.

- В клуб вернулся Гафуржан Суюмбаев, который в прошлом уже был капитаном "Ордабасы". Кто будет капитаном теперь?

- Вернуть его домой было нашим желанием. Он, думаю, тоже с удовольствием принял наше предложение. Насколько это решение было эффективным - покажет только сезон.

- Бауыржан Исламхан не играл два года...

- Два года без матчей - это очень сложно для любого игрока, вне зависимости от уровня. Он не мог проводить полноценные занятия с профессиональными командами. Но поразительно, что его тестирование нас удивило. Однако мы его ввели аккуратно и дозированно. Я не могу сказать, что он сейчас находится в своей оптимальной форме, но он для нас очень важен. Если бы мне не сказали, что этот парень два года не играл, то я бы не поверил.

- В прошлом году вы играли в три центральных защитника. Будут ли тактические изменения в этом году?

- Я не делаю из этого никакого секрета. Да, использовали базовую расстановку с тремя центральными защитниками, и это было обусловлено наличием игроков. Мы усиливали оборонительную линию за счет количества. Надеюсь, что в этом году мы будем подходить к выбору тактики более вариативно за счет количества качественных игроков.

- Какую пользу команде принесет новый форвард Бобур Абдухоликов?

- Скажу, что ему пока нужно время для адаптации. Парень он интересный, своеобразный, если так можно выразиться. В нем есть звериный инстинкт нападающего. Чтобы он реализовал все свои качества, должно сложиться много факторов. У нас есть много достойных игроков, и мы будем думать, как нам грамотнее и правильнее использовать их, чтобы не терять результат.

- Многие болельщики считают "Ордабасы" фаворитом матча. Согласны?

- Теоретически перед сезоном мы, наверное, фавориты. Но вы понимаете, что, поскольку мы не провели ни одного матча, ответы на этот вопрос являются фейковыми. Посмотрим, какой будет старт сезона у нас.

- Не было ли у "Ордабасы" желания провести матч на нейтральном поле?

- Конечно, я думаю, что на нейтральном поле шансы у болельщиков уравнялись бы. Но я рассчитываю, что шымкентские болельщики нас поддержат, не только те, кто приедет, но и местные. Если послезавтра будет полный стадион, то все отойдет на второй план.

- Ходят слухи, что вы являетесь претендентом на пост главного тренера сборной Беларуси...

- Я живу в реальном мире. Никакие слухи я не комментирую. Если бы я этим занимался, то уже сошел бы с ума. В "Ордабасы" мне доверили очень ответственный пост, поэтому все мои мысли об игре команды.

Матч за Суперкубок Казахстана пройдет послезавтра, 25 февраля, в 15:00 по столичному времени. Он будет проведен на стадионе "Астана Арена", а в прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

Напомним, что в прошлом сезоне "Астана" в седьмой раз в истории стала чемпионом Казахстана, а "Ордабасы" во второй раз завоевал Кубок страны.