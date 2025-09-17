Искусственный интеллект предсказал, кто получит "Золотой мяч"-2025. В гонке за престижную награду выделяются два фаворита — Усман Дембеле из ПСЖ и Ламин Ямаль из "Барселоны", передают Vesti.kz.

Прогноз ИИ на "Золотой мяч"-2025

С высокой вероятностью победителем станет Усман Дембеле.

Почему именно Дембеле:

Трофеи: вместе с ПСЖ он выиграл Лигу чемпионов и другие турниры, что традиционно имеет решающее значение при голосовании.

Игра в ключевых матчах: именно в больших встречах Дембеле проявил себя максимально ярко.

Опыт и статус: в отличие от молодых конкурентов, он уже сформировавшийся лидер, что повышает его шансы.

Шансы Ламина Ямаля:

Он провёл впечатляющий сезон за "Барселону" и выиграл важные трофеи.

Его молодость и статус восходящей суперзвезды могут склонить часть голосов в его пользу.

Вполне вероятно, что он станет главным соперником Дембеле и окажется в тройке финалистов.

Итог:

Прогноз ИИ: Золотой мяч-2025 получит Усман Дембеле, а Ламин Ямаль станет главным конкурентом и, скорее всего, займёт второе место.

Напомним, что имя победителя будет объявлено 22 сентября в Париже. В прошлом году "Золотой мяч" достался полузащитнику английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.