"Интер Майами" проиграл в MLS: не помогли даже Месси, Суарес и Альба

Во втором матче 1/8 финала MLS "Интер Майами" с Лионелем Месси в составе потерпел поражение. Команда не справилась в гостях с "Атлантой Юнайтед", передают Vesti.kz.

Матч в Атланте завершился победой хозяев со счетом 2:1. Причем первыми в игре отличились гости - на 40-й минуте Эктор Мартинес отправил мяч в сетку ворот "Атланты".

Но во втором тайме забивали только хозяева. Сначала Деррик Уильямс сравнял счет на 58-й минуте, а на 93-й Шанде Силва принес хозяевам победу, отличившись с передачи Алексея Миранчука.

Теперь счет в серии между командами стал равным - 1:1. 26 октября "Интер" дома обыграл своих соперников с таким же счетом 2:1. Теперь они встретятся 10 ноября в Майами, в рамках третьей игры в серии.

Стоит отметить, что лидер гостей Месси провел на поле все 90 минут, как и его звездные партнеры Луис Суарес и Жорди Альба. Но результативными действиями никто из них не отметился.