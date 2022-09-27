Игрок "Барселоны" рискует не поехать на ЧМ-2022. Известна причина

Новости спорта Футбол
Сегодня 17:30
©ФК "Барселона"

"Барселона" подтвердила, что защитник сборной Уругвая Рональд Араухо перенесет операцию и, скорее всего, пропустит чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний игрок будет прооперирован в среду, 28 сентября. Операция пройдет в Финляндии.

Араухо получил повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). У него был выявлен отрывной перелом в правом бедре - это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

"Барселона" не сообщает сроки восстановления уругвайца, однако инсайдеры и журналисты сходятся во мнении, что он пропустит примерно три месяца.

Таким образом, участие Араухо на ЧМ-2022, который стартует 20 ноября, крайне маловероятно, однако сам футболист приложит все усилия, чтобы успеть восстановиться.

Напомним, что Уругвай на чемпионате мира в Катаре сыграет в группе H с Португалией, Южной Кореей и Ганой.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.

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