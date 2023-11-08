Ибрагимович ведет переговоры с 19-кратным чемпионом

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан", но в другом качестве. Об этом проинформировал генеральный директор итальянского клуба Джорджио Фурлани, сообщают Vesti.kz.

"Есть шанс, что Златан Ибрагимович вернется к нам в руководство. Мы в этом участвуем, мы бы этим гордились. Мы ведем переговоры со Златаном, чтобы обсудить следующие шаги", - приводит слова Фурлани инсайдер Фабрицио Романо.

42-летний Ибрагимович завершил игровую карьеру этим летом. Его последним клубом стал "Милан", за который он играл с 2020 по 2023 год. В его карьере также были "Лос-Анджелес Гэлакси", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Аякс", "Мальме".

"Милан", являющийся 19-кратным чемпионом Италии, занимает третье место в нынешнем сезоне Серии А, набрав 22 очка после 11 туров.