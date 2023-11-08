Ибрагимович ведет переговоры с 19-кратным чемпионом

Новости спорта Футбол
Сегодня 12:31
©instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан", но в другом качестве. Об этом проинформировал генеральный директор итальянского клуба Джорджио Фурлани, сообщают Vesti.kz.

"Есть шанс, что Златан Ибрагимович вернется к нам в руководство. Мы в этом участвуем, мы бы этим гордились. Мы ведем переговоры со Златаном, чтобы обсудить следующие шаги", - приводит слова Фурлани инсайдер Фабрицио Романо.

42-летний Ибрагимович завершил игровую карьеру этим летом. Его последним клубом стал "Милан", за который он играл с 2020 по 2023 год. В его карьере также были "Лос-Анджелес Гэлакси", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Аякс", "Мальме".

"Милан", являющийся 19-кратным чемпионом Италии, занимает третье место в нынешнем сезоне Серии А, набрав 22 очка после 11 туров.

Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:31
Футбол
Ибрагимович ведет переговоры с 19-кратным чемпионом
Сегодня , 11:19
Футбол
"Елимай" заинтересован в игроке сборной Казахстана
Вчера , 16:31
Футбол
Будущее сборной Казахстана? Как экс-форвард "Кайрата" раскрылся в зарубежном чемпионате
Вчера , 16:11
Футбол
Восходящая звезда и мегабомбардир. Кто представляет главную угрозу для Казахстана за выход на Евро-2024?
Вчера , 13:18
Футбол
Отличный календарь и спад конкурентов. У "Астаны" реальные шансы на выход из группы Лиги конференций?
6 ноября, 19:23
Футбол
Большие амбиции и солидная конкуренция. Почему новый сезон КПЛ может стать самым интересным?
6 ноября, 18:41
Футбол
Не хуже Томасова. Лидера "Шахтера" заберет топ-клуб Казахстана?
6 ноября, 15:51
Футбол
Сыграет против Сан-Марино? Полузащитник "Кайрата" готов заменить Тагыбергена в сборной Казахстана
6 ноября, 10:00
Футбол
Кайрат Боранбаев вышел из тюрьмы
5 ноября, 15:02
Футбол
"Я был удивлен". Валиуллин - о возвращении в сборную Казахстана после двухлетней дисквалификации
© 2008 - 2023 ТОО «EML»