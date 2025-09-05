Эрлинг Холанд, по информации Sport.fr, потерял мотивацию в "Манчестер Сити" и недоволен текущими результатами английской команды, передают Vesti.kz.

Все чаще говорится, что летом 2026 года норвежец может покинуть Англию.

"Барселона" уже готова использовать шанс: президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассматривает норвежца как главную трансферную цель, игрока, который способен стать символом нового проекта и вернуть атаке прежнюю мощь.

Однако "Реал" также остается в игре. Флорентино Перес давно мечтает о Холанде, и в случае ухода Винисиуса Жуниора именно он станет приоритетным кандидатом. Такой ход позволил бы Килиану Мбаппе занять любимый левый фланг, сделав линию атаки мадридцев почти идеальной.

В прошлом сезоне Холанд провел 48 матчей за "Сити", забил 34 гола и сделал 5 ассистов. Но даже при такой статистике он ощущает эмоциональное выгорание. Поэтому его будущее все отчетливее становится одной из главных интриг грядущих лет.