Хит Шакиры превратился в проблему: ФИФА обвиняют в исчезновении миллионов

Международная федерация футболу (ФИФА) оказалась в центре скандала — организации приходится объяснять, куда исчезли миллионы фунтов, заработанные на официальной песне чемпионата мира-2010 Waka Waka, передают Vesti.kz.

По информации The Times, речь идет как минимум о 7 миллионах фунтов, однако до сих пор нет четкого понимания, как именно были использованы эти средства.

Дистрибьютором песни была Sony Music. В компании утверждают, что все доходы переводились напрямую в ФИФА, которая обязалась направить их на благотворительные проекты, выбранные артистами.

Однако южноафриканская группа Freshlyground, исполнившая хит вместе с Шакирой на открытии мундиаля, заявляет, что за все годы так и не получила внятного ответа о распределении средств.

"Вот уже 15 лет мы перечисляем все роялти за Waka Waka в ФИФА, которая отвечает за их дальнейшее распределение", - подчеркивают в Sony.

Часть денег действительно пошла на строительство футбольных центров в 15 странах. Но фонд, созданный ФИФА для управления этими средствами, прекратил работу в 2014 году, и дальнейшая судьба средств остается туманной.

