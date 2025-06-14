Хави может возглавить клуб из Саудовской Аравии - СМИ

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес может вернуться к работе раньше, чем ожидалось. Как информирует El Nacional со ссылкой на The Athletic, саудовский клуб "Аль-Ахли" рассматривает испанского специалиста как одного из кандидатов на замену действующего наставника Маттиаса Яйссле в случае его ухода, передают Vesti.kz.

По данным источника, в список потенциальных преемников также входит бывший тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу.

Успех "Аль-Ахли" и роль PIF

"Аль-Ахли" завершил сезон на пятом месте в Саудовской Про-лиге, но впервые в истории выиграл азиатскую Лигу чемпионов. В составе команды выступают такие известные футболисты, как Рияд Марез, Роберто Фирмино и Франк Кессье. Клуб входит в число четырех команд, финансируемых Фондом государственного инвестирования Саудовской Аравии (PIF).

Хави не исключал возвращения

Хави завершил работу в "Барселоне" летом 2024 года. Несмотря на первоначальное заявление о добровольном уходе, он остался до конца сезона, но позже был уволен по решению президента клуба Жоана Лапорты. Каталонец не тренирует уже год, но ранее не исключал возможности возвращения к работе при наличии интересного предложения.

В тренерской карьере Хави уже был опыт работы в ближневосточном футболе - с 2019 по 2021 год он возглавлял катарский "Аль-Садд", с которым выиграл несколько национальных трофеев.