Для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы наступил непростой жизненный этап. После развода с Кристиной Серрой, с которой он был вместе 30 лет, испанец вынужден освободить элитный особняк в Барселоне, передают Vesti.kz.

По данным Daily Mail, теперь дом в престижном районе Барселоны станет местом жительства его бывшей жены. Интересно, что ранее там проживал экс-защитник каталонского клуба Рафаэль Маркес.

В 2021 году Гвардиола приобрел дом, что тогда породило слухи о его возможном возвращении на тренерский мостик "сине-гранатовых", особенно на фоне возвращения Жоана Лапорты в кресло президента.

Особняк, о котором идет речь, впечатляет своими масштабами: четырехэтажное здание площадью 8 000 квадратных футов расположено на участке в 22 000 квадратных футов.

Дом находится в живописной зоне недалеко от Carretera de les Aigües – шестимильного участка грунтовых троп, идеально подходящего для прогулок и пробежек. На территории также имеется большой бассейн. А его стоимость рассчитывается в 8,5 миллиона фунтов (5,4 миллиарда тенге).

Сообщается, что большую часть времени в доме жила именно Кристина Серра. Пеп предпочитал проводить дни в Манчестере, останавливаясь в апартаментах Deansgate CitySuites, где сейчас, как говорят источники, он часто остается наедине со своими мыслями после разрыва.