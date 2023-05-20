Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал инцидент с Кевином Де Брюйне во время ответного матча с мадридским "Реалом" (4:0) в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Тогда они устроили словесную перепалку прямо на поле, сообщают Vesti.kz.

На замечание испанского специалиста бельгиец ответил: "Заткнись, заткнись".

"Мне нравится это - когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия. Кевин кричит на меня уже не в первый раз.

Вы не видите, как сильно он кричит на меня на тренировках. Но это то, что нам нужно. После этого он станет лучшим", - приводит слова Гвардиолы Aroged.

Напомним, "Манчестер Сити" по сумме двух игр прошел "Реал" и сыграет с "Интером" в финале ЛЧ. Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле.

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