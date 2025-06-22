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Гвардиола сделал признание о новой работе

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Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал лаконичный, но интригующий ответ на вопрос о возможной работе в Южной Америке, передают Vesti.kz.

Во время общения с журналистами у испанского специалиста поинтересовались, рассматривает ли он для себя тренерскую карьеру на другом континенте. В частности - в Южной Америке.

"Почему бы и нет?", - ответил Гвардиола, не уточнив, идет ли речь о сборной или клубе.

Подобное заявление вызвало ажиотаж среди поклонников футбола в Латинской Америке, ведь ранее Пеп напрямую с этим регионом не был связан. Однако его философия футбола и тренерские достижения делают его потенциальным кандидатом для многих национальных сборных и топ-клубов континента.

На данный момент Гвардиола продолжает работу с "Манчестер Сити", где выиграл все возможное, включая Лигу чемпионов и шесть титулов АПЛ.

В эти дни "Манчестер Сити" выступает на клубном чемпионате мира в США. 23 июня "горожане" сыграют с "Аль-Айном" в рамках второго тура группового этапа.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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