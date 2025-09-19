Гвардиола назвал трёх футболистов с другой планеты

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о форварде своего клуба Эрлинге Холанде, передают Vesti.kz.

В матче против "Наполи" (2:0) норвежец забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов, сделав это рекордными темпами - всего за 49 игр.

"Холанд забил 50 голов в 49 матчах… Эрлинг, Лионель Месси, Криштиану Роналду - они с другой планеты. Эрлингу нелегко, ведь вокруг него всегда много защитников, но он фантастичен. Кроме того, он прогрессирует в этом сезоне", - цитирует его инсайдер Фабрицио Романо.

Холанд играет за "Сити" с 2022 года, когда он перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. В карьере 25-летнего нападающего также были австрийский "Ред Булл", норвежские "Молде" и "Брюне".