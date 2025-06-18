После ухода Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сам выбрал, кому доверить капитанскую повязку в команде, передают Vesti.kz.

По информации ESPN, выбор пал на Бернарду Силву. Именно португальский полузащитник станет новым лидером "горожан" на поле и за его пределами. Интересно, что это первый случай за время работы Гвардиолы в Англии, когда именно он, а не игроки, определяет капитана.

Раньше футболисты самостоятельно голосовали за тех, кого считают достойными представлять команду.

Вице-капитанами стали Эрлинг Холанд, Родри и Рубен Диаш - костяк нынешнего "Сити", который, очевидно, будет держать раздевалку в балансе.



Для Силвы этот сезон может стать последним на "Этихаде": его контракт с клубом истекает летом следующего года, и пока нет ясности по поводу продления.

Отметим, что ранее капитанскую повязку носил Кайл Уокер, но он покинул клуб зимой, перейдя в "Милан". А сам Де Брюйне, символ "Сити" последних лет, ушел летом свободным агентом и уже подписал двухлетний контракт с "Наполи".

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Напомним, что звездный бельгиец выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" Де Брюйне шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз завоевывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок Англии, а также по разу - Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.