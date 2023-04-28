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Новости спорта Футбол

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Голы "Реалу" и английское "подземелье". Где сейчас игроки МЮ, проигравшие "Астане"?

Голы "Реалу" и английское "подземелье". Где сейчас игроки МЮ, проигравшие "Астане"?
©ФК "Манчестер Юнайтед"

Одной из самых памятных побед в истории клубного казахстанского футбола является домашний успех "Астаны" в матче с "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20. Три с половиной года назад казахстанский клуб оформил сенсацию, одержав победу.

Если взглянуть на состав "Юнайтед" в том матче, то сразу станет ясно, что это не первый и даже не второй состав, который на тот момент мог задействовать Оле-Гуннар Сульшер. Но, как говорится, все это мелочи, ведь результат будут помнить всегда, даже спустя много лет. Сам факт победы над "Манчестер Юнайтед" - это громкое достижение, которое навсегда останется в истории. Корреспондент Vesti.kz решил узнать, где сейчас футболисты того самого состава красных дьяволов.

Матч, состоявшийся 28 ноября 2019 года на "Астана Арене", завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. Уже на десятой минуте встречи гости открыли счет усилиями Джесси Лингарда, однако во втором тайме гол Дмитрия Шомко и автогол футболиста "Юнайтед" перевернули ход встречи и установили окончательный результат на табло. 

Тренер отдыхает от работы уже полтора года

Главный тренер норвежец Сульшер находится без работы уже полтора года. Он возглавил команду в марте 2019-го, а в ноябре 2021-го был уволен. С тех пор 50-летний специалист нигде не трудоустроился. С другой стороны, известно, что Оле-Гуннар и следующий тренер манкунианцев Ральф Рангник, вместе со своими штабами, получили от клуба более 24 миллионов фунтов стерлингов в качестве неустойки за увольнение. Вероятно, Сульшер просто не нуждается в работе прямо сейчас.

В этом сезоне за МЮ играет лишь один футболист из того состава

В той памятной игре Сульшер задействовал максимальное количество игроков - 14. Да, это было еще до пандемии, и тогда футбольный мир еще не имел представления о возможности производить пять замен за матч. 

Из тех, кто сыграл в тот вечер на "Астана Арене", продолжает защищать клубные цвета лишь 27-летний защитник Люк Шоу. Тогда именно его передача нашла Лингарда и стала голевой. Сейчас же английский футболист проводит девятый по счету сезон в составе "Юнайтед". Во всех турнирах кампании-2022/23 он провел 40 матчей, забил один гол и записал на свой счет шесть ассистов.

Здесь же можно отметить Мейсона Гринвуда, ведь он по-прежнему принадлежит МЮ. 21-летний форвард давненько не выходил на поле, и этому есть причины. В январе 2022-го он был отстранен из-за обвинений в угрозах убийством, нападении и изнасиловании своей девушки. До октября был под стражей, но затем его отпустили под залог. В феврале этого года все обвинения с него были сняты, но пока о его дальнейшей карьере информации нет.

Ок, а где остальные 12? Кто-то завершил карьеру, кто-то уехал в Ла Лигу, а есть даже игроки из четвертого дивизиона Англии

В матче против "Астаны" играл опытный голкипер Ли Грант. Он завершил свою карьеру летом прошлого года. 22-летний Дилан Левитт тоже вышел в стартовом составе, отметившись желтой карточкой. Его прошлым летом продали в шотландский "Данди Юнайтед" за скромные 355 тысяч евро. А 23-летний Тахит Чонг, который на "Астана Арене" выделялся своей шевелюрой, в начале этого сезона был продан в "Бирмингем" из чемпионшипа (второй дивизион Англии) за 1,75 миллиона евро.

Ларджи Рамазани сейчас 22 года, а в той встрече он вышел лишь на замену. Летом 2020-го он перебрался в Испанию, подписав контракт с "Альмерией". В 27 матчах Ла Лиги этого сезона он забил три гола, в том числе поразил ворота "Реала" в первом туре. 

Его ровесник Энджел Гомес тем же летом перешел на правах свободного агента во французский "Лилль". В этом сезоне Лиги 1 он провел 31 матч, забил два гола и шесть раз ассистировал партнерам. А Джеймс Гарнер, которому сейчас тоже 22, в начале сезона перебрался в "Эвертон" за 10,4 миллиона евро. У полузащитника 11 матчей в текущем сезоне АПЛ

Автор единственного гола манкунианцев в той встрече - ныне 30-летний Лингард. Прошлым летом срок действия его контракта с МЮ истек, и он бесплатно перешел в "Ноттингем Форест". Правда, в 17 матчах АПЛ этого сезона он не отметился ни единым голевым действием, вследствие чего потерял место в составе.

Есть несколько футболистов, которые по-прежнему принадлежат "Юнайтед", но находятся в других клубах в аренде. 21-летний Итан Лейрд играет за "Куинз Парк Рейнджерс" в чемпионшипе. В той же лиге за "Сток Сити" пылит 25-летний Аксель Туанзебе. А вот 22-летний Дишон Бернард был отправлен в первую лигу (третий дивизион), где выступает за "Портсмут".

Меньше повезло двум другим футболистам того состава - 22-летнему Д'Мани Багейл-Меллору и 21-летнему Итану Галбрейту. Они оба вышли на замену уже при счете 2:1 в пользу "Астаны". Спустя три с половиной года футболисты выступают в четвертом дивизионе Англии - во второй лиге. Галбрейта "Юнайтед" отправил стажироваться в "Солфорд", а вот Багейл-Меллора в аренду отдал уже не МЮ, а клуб третьего дивизиона "Уиком". В этом сезоне он выступает за "Рочдейл"

Что по итогу?

На самом высоком уровне играют пять футболистов. Шоу остался в "Юнайтед", а Лингард и Гарнер выступают за другие клубы АПЛ ("Ноттингем" и "Эвертон"). Рамазани нашел себя в Ла Лиге ("Альмерия"), а Гомес - во французской Лиге 1 ("Лилль"). В топ-клубе себя сохранил лишь Шоу, по сей день защищающий цвета красных дьяволов.

Двое футболистов вообще в футбол не играют. Грант - из-за завершения карьеры, а Гринвуд - из-за проблем с законом. Еще один игрок оказался в не самом топовом чемпионате Европы - Левитта продали в шотландский "Данди".

Шесть игроков играют в английских клубах из дивизионов поскромнее. Трое выступают в чемпионшипе (Д2), двое - во второй лиге (Д4), еще один - в первой лиге (Д3).

Любопытно, что за "Астану" в том матче сыграли 13 футболистов, и лишь один из них остался в клубе - это Абзал Бейсебеков. Семеро футболистов выступают за другие команды, четверо уже завершили карьеру, а еще один находится в статусе свободного агента. 

Напомним, что к текущему моменту это было последнее выступление "Астаны" в групповой стадии еврокубков. Уже этим летом столичные попытаются пробиться в группу Лиги конференций через квалификацию. 

Фото: UEFA Europe League©️

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Метки:
Футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед Астана ФК Шомко Дмитрий АПЛ Ла Лига Реал Мадрид Лига конференций

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