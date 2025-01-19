В Лас-Вегасе (Невада, США) прошел товарищеский матч между американским клубом "Интер Майами" и 16-кратным чемпионом Мексики "Америкой". Победитель был выявлен лишь в серии пенальти, сообщают Vesti.kz.

Основное время матча завершилось ничьей - 2:2. На 31-й минуте Хенри Мартин вывел мексиканцев вперед, но уже на 34-й Лионель Месси сравнял счет. На 53-й минуте "Америка" вновь вышла вперед - забил Исраэль Фернандес. И только на второй добавленной минуте гол Томаса Авилеса принес американцам надежду - 2:2.

В серии пенальти, в которой уже не участвовали замененные звезды "Интера" Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, американский клуб добился успеха - 3:2.

Отметим, что "Америка" - действующие чемпионы Мексики и рекордсмены страны по количеству титулов (16).