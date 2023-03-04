Футбольный матч завершился со счетом 13:0 и повторил рекорд самого крупного разгрома

Новости спорта Футбол
Сегодня 16:31
©twitter.com/PECZwolle

"Зволле" одержал более чем убедительную победу над "Ден Босх" в рамках 27-го тура первого дивизиона Нидерландов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Зволле и завершилась со счетом 13:0. 

По данным Opta Sports, это повторение самого крупного разгрома в истории нидерландских лиг - в 2020 году "Аякс" разгромил "Венло" с таким же счетом 13:0.

Форвард "Зволле" Апостолос Веллиос оформил хет-трик уже к 12-й минуте матча - это самый быстрый хет-трик в истории этого дивизиона.

Благодаря этому успеху "Зволле" набрал 60 очков и закрепил свое лидерство в турнирной таблице, а "Ден Босх" с 27 очками расположился на 18-й строчке из 20.

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Метки:
Нидерланды

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