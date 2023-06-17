Футбольный инстаграм с 64 миллионами подписчиков показал "казахского Неймара"

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В сети набирает популярность видео, на котором юный казахстанский футболист забивает гол на "Астана-Арене" и празднует взятие ворот в стиле бразильского форварда Неймара, передает корреспондент Vesti.kz.

Этот ролик с участием популярного тиктокера ambal_goi попал в футбольный инстаграм-канал 433 с 64 миллионами подписчиков. За день он набрал почти 650 тысяч лайков. Самое интересное, что видео было снято и опубликовано самим футболистом еще в декабре 2022 года, но лишь сейчас ее репостнули в 433.

"По стопам Неймара", - подписали публикацию на канале.

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Метки:
Неймар Социальные сети

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