В сети набирает популярность видео, на котором юный казахстанский футболист забивает гол на "Астана-Арене" и празднует взятие ворот в стиле бразильского форварда Неймара, передает корреспондент Vesti.kz.

Этот ролик с участием популярного тиктокера ambal_goi попал в футбольный инстаграм-канал 433 с 64 миллионами подписчиков. За день он набрал почти 650 тысяч лайков. Самое интересное, что видео было снято и опубликовано самим футболистом еще в декабре 2022 года, но лишь сейчас ее репостнули в 433.

"По стопам Неймара", - подписали публикацию на канале.