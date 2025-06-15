Футбол
Сегодня 13:20

Футболист сборной Казахстана сменит команду в Европе

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Вингер словацкого "Кошице" Галымжан Кенжебек близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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22-летним футболистом интересуются клубы из Чехии, России и Казахстана. Представитель Кенжебека ведет активные переговоры с некоторыми из них. При этом возвращение в КПЛ исключается.

Что касается уроженца Тараза, то он находится на отдыхе в Казахстане и самостоятельно поддерживает форму.


Ожидается, что в ближайшее время "Кошице" и Кенжебек примут окончательное решение относительно совместного будущего.

Воспитанник "Кайрата" 5 июня забил дебютный гол в составе сборной Казахстана в ворота Беларуси (1:4), а в следующей игре против Северной Македонии (0:1) вышел в старте и стал одним из лучших игроков матча.

В чемпионате Словакии Кенжебек сыграл девять неполных матчей, забив один гол и оформив ассист.