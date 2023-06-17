Футболист "Астаны" забил гол за сборную в матче отбора на Евро-2024

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Сегодня 20:30
©ФК "Астана"

Сборная Беларуси потерпела поражение от Израиля в третьем туре группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 2:1 в пользу израильтян. Первыми успеха добились белорусы усилиями игрока "Астаны" Макса Эбонга на 16-й минуте. На это соперник ответил точными ударами Шона Вейсмана и Оскара Глуха на 85-й (с пенальти) и 90+2-й минутах соответственно.

Таким образом Беларусь потерпела третье поражение подряд и осела на последней, шестой строчке в группе I. Команда Израиля, набрав 4 очка, расположилась на третьем месте.

19 июня сыграют Беларусь - Косово, Израиль - Андорра.

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Метки:
Беларусь КПЛ Астана ФК Чемпионат Европы по футболу
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