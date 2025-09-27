Форвард за 95 миллионов побил рекорд Роналду и Холанда

Мюнхенская "Бавария" разгромила бременский "Вердер" в 5-м туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.
Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 4:0. В составе хозяев дубль оформил Харри Кейн — видео голов доступно здесь.
Таким образом, Кейн забил 100 голов за "Баварию" и побил рекорд Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. На достижение этой отметки ему потребовалось всего 104 матча, тогда как его конкурентам понадобилось по 105 игр.
104 матча — Харри Кейн ("Бавария")
105 матчей — Криштиану Роналду ("Реал" Мадрид)
105 матчей — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
Мюнхенцы с 15 очками лидируют в турнирной таблице, а бременцы с 4 баллами занимают 14-е место.
В следующем туре, 4 октября, "Вердер" сыграет дома с "Санкт-Паули", а "Бавария" встретится на выезде с "Айнтрахтом".