Форвард за 95 миллионов побил рекорд Роналду и Холанда

Мюнхенская "Бавария" разгромила бременский "Вердер" в 5-м туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 4:0. В составе хозяев дубль оформил Харри Кейн — видео голов доступно здесь.

Таким образом, Кейн забил 100 голов за "Баварию" и побил рекорд Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. На достижение этой отметки ему потребовалось всего 104 матча, тогда как его конкурентам понадобилось по 105 игр.

Топ-3 по быстрым 100 голам в топ-5 лигах XXI века:

104 матча — Харри Кейн ("Бавария")

105 матчей — Криштиану Роналду ("Реал" Мадрид)

105 матчей — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

32-летний Кейн играет за "Баварию" с 2023 года, когда перешёл из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро. Ранее в его карьере также были "Лестер", "Норвич", "Миллуолл" и "Лейтон".

Мюнхенцы с 15 очками лидируют в турнирной таблице, а бременцы с 4 баллами занимают 14-е место.

В следующем туре, 4 октября, "Вердер" сыграет дома с "Санкт-Паули", а "Бавария" встретится на выезде с "Айнтрахтом".