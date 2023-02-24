ФИФА обратилась к Месси и еще двум топ-игрокам

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Сегодня 19:55
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Международная федерация футбола (ФИФА) все еще хранит в секрете имя обладателя приза The Best лучшему игроку 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации французского журналиста Дани Гила, победитель до сих пор неизвестен. При этом ФИФА попросила Лионеля Месси, Килиана Мбаппе (оба - ПСЖ) и Карима Бензема ("Реал") посетить гала-концерт в следующий понедельник. Месси со своей стороны надеется стать обладателем этой награды после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Напомним, что имя победителя будет объявлено 27 февраля в Париже.

В 2021 году приз лучшему игроку от ФИФА получил нынешний форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

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Метки:
Месси Лионель ФИФА Мбаппе Килиан

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