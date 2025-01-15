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Эрик тен Хаг "решил" подсидеть молодого тренера в топ-клубе

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Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" нидерландец Эрик тен Хаг выступает в роли "теневого рулевого" и считается потенциальным претендентом на должность главного тренера дортмундской "Боруссии", передают Vesti.kz

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Тен Хаг оказывает консультационную поддержку Нури Шахину, не имея официального статуса в клубе, что лишь подогревает слухи о его возможной роли в будущем команды.

Разговоры о том, что экс-рулевой "Манчестер Юнайтед" может занять пост главного тренера, усилились после его присутствия на матче "Боруссии" против леверкузенского "Байера", завершившегося поражением со счетом 2:3. И этот результат лишь укрепил предположения о возможных изменениях в тренерском штабе.
Интересно, что Тен Хаг поддерживает теплые отношения с Маттиасом Заммером, являющимся советником клуба. Именно эта связь, по мнению экспертов, может способствовать возможному приходу нидерландца на тренерский пост "Боруссии".

В то же время руководство клуба продолжает поддерживать Шахина, несмотря на текущие трудности и девятое место в Бундеслиге.

Напомним, что Тен Хаг покинул "Манчестер Юнайтед" в октябре прошлого года, проработав в клубе с апреля 2022 года и выиграв с "манкунианцами" Кубок лиги (2023) и Кубок Англии (2024).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
3 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
4 Челси 21 10 7 4 41-26 37
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
14 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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