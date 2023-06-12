Экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины получил предложение от казахстанских клубов

Новости спорта Футбол
Сегодня 14:10
©fkborac.net

Экс-футболист сборной Боснии и Герцеговины Беньямин Татар может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Kazakh_football_inside.

Отмечается, что он получил предложение сразу от нескольких клубов.

Его последним клубом был "Борац" (Баня-Лука).

В его карьере также были боснийский "Сараево", кувейтская "Аль-Кадсия", саудовская "Абха", хорватские "Горица", "Новиград", "Славен", "Кибалия".

На счету 29-летнего нападающего четыре матча за национальную команду.

Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 300 тысяч евро.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Босния и Герцеговина
Новости
Сегодня , 14:10
Футбол
Экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины получил предложение от казахстанских клубов
Сегодня , 12:27
Футбол
Слезы, спасение от алкоголя и слова на казахском: как Зайнутдинов завоевал первый трофей в России
Сегодня , 08:01
Футбол
ЦСКА впервые за десять лет выиграл Кубок России. Эмоции Зайнутдинова
10 июня, 12:44
Футбол
Жоао Пауло обратился к болельщикам "Кайрата"
10 июня, 10:07
Футбол
Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал
9 июня, 22:23
Футбол
Бразильского футболиста из казахстанского клуба отправляют в Европу
9 июня, 18:49
Футбол
"Актобе" конкретно топит". Как "Кайрат" упрекнули в пассивности перед громким турниром
9 июня, 16:46
Футбол
Кейс Зайнутдинова и акцент на молодых. "Ростов" - главный претендент на игрока сборной Казахстана?
9 июня, 15:16
Футбол
Звезды АПЛ, чемпион мира и экс-игроки "Реала". Топ-10 свободных агентов в мировом футболе
8 июня, 23:59
Футбол
Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист неожиданно завершил карьеру
© 2008 - 2023 ТОО «EML»