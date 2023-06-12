Экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины получил предложение от казахстанских клубов

Экс-футболист сборной Боснии и Герцеговины Беньямин Татар может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Kazakh_football_inside.

Отмечается, что он получил предложение сразу от нескольких клубов.

Его последним клубом был "Борац" (Баня-Лука).

В его карьере также были боснийский "Сараево", кувейтская "Аль-Кадсия", саудовская "Абха", хорватские "Горица", "Новиград", "Славен", "Кибалия".

На счету 29-летнего нападающего четыре матча за национальную команду.

Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 300 тысяч евро.