Экс-футболист "Челси" найден мертвым в Турции

Новости спорта Футбол
Вчера 13:03
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Ганский футболист турецкого "Хатайспора" Кристиан Атсу найден мертвым под завалами дома, разрушенного землетрясением в Турции. Об этом сообщает агент полузащитника Мурат Узунмехмет.

"Кристиан Атсу был найден и, к сожалению, погиб", - написал Узунмехмет в Twitter.

31-летний Атсу находился в "Хатайспоре" с прошлого года. Он также играл за португальские "Порту", "Риу Аве", английские "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Ньюкасл", нидерландский "Витесс", испанскую "Малагу". За сборную Ганы провел 60 матчей и забил 10 голов в период 2012-2022 годов.

Ранее стало известно о гибели вратаря клуба "Йени Малатьяспор" Ахмета Эйюпа Тюркаслана.

Землетрясение произошло 6 февраля на юго‑востоке Турции. По последним данным, погибли более 39 тысяч человек.

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Метки:
Челси АПЛ Турция Землетрясение Утраты

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