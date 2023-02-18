Ганский футболист турецкого "Хатайспора" Кристиан Атсу найден мертвым под завалами дома, разрушенного землетрясением в Турции. Об этом сообщает агент полузащитника Мурат Узунмехмет.

"Кристиан Атсу был найден и, к сожалению, погиб", - написал Узунмехмет в Twitter.

31-летний Атсу находился в "Хатайспоре" с прошлого года. Он также играл за португальские "Порту", "Риу Аве", английские "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Ньюкасл", нидерландский "Витесс", испанскую "Малагу". За сборную Ганы провел 60 матчей и забил 10 голов в период 2012-2022 годов.

Ранее стало известно о гибели вратаря клуба "Йени Малатьяспор" Ахмета Эйюпа Тюркаслана.

Землетрясение произошло 6 февраля на юго‑востоке Турции. По последним данным, погибли более 39 тысяч человек.