Вратарь турецкого клуба погиб под завалами после землетрясения

Вратарь "Йени Малатьяспор" Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб, попав под обрушение. Мы не забудем тебя, прекрасный человек", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций сопредельной Сирии. Магнитуда превысила 7 баллов. Произошло обрушение множества зданий в пострадавших от стихийного бедствия регионах Турции. По последним данным, погибло 5434 человека, более 32 тысяч человек получили ранения. В соседней Сирии известно о гибели по меньшей мере 1782 человек.

Чемпионат Турции возобновится 17 февраля.

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