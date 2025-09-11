Двукратный чемпион мира объявил о матче с Узбекистаном

Сборная Уругвая объявила о проведении товарищеских матчей в октябре, которые станут проверкой готовности команды к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Под руководством Марсело Бьельсы уругвайцы используют окно ФИФА для отработки тактики, интеграции новых игроков и формирования чёткой игровой идентичности.

Команда отправится в Малайзию, где сыграет два товарищеских матча:

10 октября против сборной Доминиканской Республики в Куала-Лумпуре,

13 октября против сборной Узбекистана в Малакке.

Ранее уже сообщалось о планирующемся матче сборных Уругвая и Узбекистана, а теперь футбольная ассоциация Южной Америки подтвердила это на своём сайте.

Уругвай занимает 16-е место в рейтинга ФИФА, а Узбекистан — 55-е.

Напомним, что сборная Уругвая дважды становилась чемпионом мира — в 1930 и 1950 годах.

Сборная Узбекистана, в свою очередь, впервые в истории 5 июня обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, закрепившись на втором месте группы А с 18 очками после гостевой ничьей с ОАЭ.