Футбол
Вчера 23:58
 

Двукратный чемпион мира объявил о матче с Узбекистаном

  Комментарии

Двукратный чемпион мира объявил о матче с Узбекистаном ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Уругвая объявила о проведении товарищеских матчей в октябре, которые станут проверкой готовности команды к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Под руководством Марсело Бьельсы уругвайцы используют окно ФИФА для отработки тактики, интеграции новых игроков и формирования чёткой игровой идентичности.

Команда отправится в Малайзию, где сыграет два товарищеских матча:

  • 10 октября против сборной Доминиканской Республики в Куала-Лумпуре,
  • 13 октября против сборной Узбекистана в Малакке.

    • Ранее уже сообщалось о планирующемся матче сборных Уругвая и Узбекистана, а теперь футбольная ассоциация Южной Америки подтвердила это на своём сайте.

    Уругвай занимает 16-е место в рейтинга ФИФА, а Узбекистан — 55-е.

    Напомним, что сборная Уругвая дважды становилась чемпионом мира — в 1930 и 1950 годах.

    Сборная Узбекистана, в свою очередь, впервые в истории 5 июня обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, закрепившись на втором месте группы А с 18 очками после гостевой ничьей с ОАЭ.

