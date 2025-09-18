Легенда "Реала" Икер Касильяс высказался о фаворитах "Золотого мяча"-2025, определив главного претендента на престижную награду, передают Vesti.kz.

Касильяс прокомментировал спор между Ламином Ямалем ("Барселона") и Усманом Дембеле ("Пари Сен-Жермен") в гонке за "Золотой мяч".

"Дембеле и Ламин — два фаворита. Они провели выдающийся сезон и заслуживают быть в числе претендентов. Ламин был великолепен, но решающим фактором является Лига чемпионов", — приводит его слова Foot Africa.

По мнению Касильяса, 18-летний Ямаль "является самым решающим игроком в испанском футболе", и если в этом году он не получит награду, "обязательно выиграет её в будущем".

В прошлом сезоне Дембеле выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов, а Ямаль — Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Победитель "Золотого мяча" будет объявлен 22 сентября в парижском театре "Шатле".