Чемпиона UFC разоблачили на фоне "боя" против Рахмонова

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©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Американский боец UFC палестинского происхождения Белал Мухаммад усомнился в вероятности боя Леона Эдвардса против Шавката Рахмонова на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США), который запланирован на 13 апреля, сообщают Vesti.kz.

Ранее СМИ сообщали, что бой против Эдвардса помимо Рахмонова предлагали Исламу Махачеву и Хамзату Чимаеву, но все трое отказались.

"Честно говоря, я не верю в эту чепуху! Я знаю, что они предлагали этот бой Исламу, и Ислам отказался. Но я не поверю, что они предлагали этот бой Шавкату, потому что он травмирован. И я не поверю, что эту битву предлагали Хамзату, потому что Чимаев не сделал бы вес.

Скорее всего, они просто хотели раскрутить саму фигуру Леона Эдвардса, а промоутером выступил лично президент UFC Дэйна Уайт", - заявил Мухаммад в интервью MMA Today.

Напомним, в последнем поединке Рахмонова сошелся со Стивеном Томпсоном. Бой с американцем состоялся 16 декабря 2023 года на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США). Казахстанец финишировал соперника во втором раунде.

Добавим, что Леон Эдвардс владеет поясом чемпиона UFC в полусреднем весе. На его счету 25 боев в ММА в которых он одержал 22 победы.

Отметим, что Мухаммад является вторым номером рейтинга полусреднего веса, а Рахмонов замыкает топ-3 в этом дивизионе. Махачев является чемпионом легкого веса. Чимаев занимает 11 место в рейтинге среднего веса.

Метки:
UFC Казахстан Рахмонов Шавкат Махачев Ислам Чимаев Хамзат

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