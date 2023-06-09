Бразильского футболиста из казахстанского клуба отправляют в Европу

Нападающий петропавловского "Кызыл-Жара" Пернамбуко может перейти в венгерский "Дебрецен", сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.
Также отмечается, что другим потенциальным вариантом для бразильца является "Нижний Новгород".
"Пернамбуко - один из ведущих игроков "Кызыл-Жара". Его потеря на данный момент практически невосполнима. Туманны перспективы этой команды и в национальном чемпионате. Вряд ли она без усиления сможет на равных конкурировать с ведущими клубами страны, хотя почти треть сезона шла на первом месте", - пишет источник.
25-летний Пернамбуко выступает за "Кызыл-Жар" с 2023 года. Форвард провел 7 игр в чемпионате Казахстана, забил 4 гола и отдал 1 ассист.