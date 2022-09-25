"Барселона" захотела вернуть Месси

Новости спорта Футбол
Вчера 17:57
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Руководство "Барселоны" заинтересовано в возвращении форварда ПСЖ Лионеля Месси уже следующим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

В данный момент "Барселона" рассматривает различные варианты сотрудничества с аргентинцем. Для него планируют организовать церемонию чествования на "Камп Ноу" и предложить ему роль амбассадора клуба.

Возможен и вариант, при котором "Барселона" попытается подписать Лео летом 2023 года, когда истечет срок его контракта с ПСЖ.

Отмечается, что Хави был бы рад возвращению Лео.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий забил шесть голов и отдал восемь результативных передач в 11 матчах за ПСЖ.
 

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Метки:
Барселона Месси Лионель ПСЖ

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