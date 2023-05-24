"Барселона" проиграла второй матч подряд в Ла Лиге

"Барселона" потерпела второе поражение подряд в ранге чемпиона Испании по футболу. На этот раз каталонцы уступили "Вальядолиду" в рамках 36-го тура, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Вальядолиде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Сначала в составе "сине-гранатовых" Андреас Кристенсен (2-я минута) срезал мяч в свои ворота, после чего у победителей отличились Кайл Ларин (22-я минута, с пенальти) и Гонсало Плата (73-я). У проигравших один мяч отквитал Роберт Левандовски (84-я).

"Барселона" с 85 очками находится на первом месте турнирной таблицы, а "Вальядолид" (38) располагается на 17-й строчке из 20.

В следующем туре, 28 мая, "Барселона" дома примет "Мальорку", а "Вальядолид" на выезде сыграет с "Альмерией".

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"