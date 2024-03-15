Бахтиер Зайнутдинов возглавил трансферный рейтинг в Турции: в списке есть Аймбетов

Новости спорта Футбол
Вчера 23:05
©ФК "Бешикташ"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов лидирует в списке самых дорогих игроков с постсоветского пространства в Турецкой Суперлиге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

Игрок стамбульского "Бешикташа" по информации авторитетного портала, оценивается в шесть миллионов евро.

На втором месте располагается полузащитник из Узбекистана Отабек Шукуров ("Кайсериспор") трансферная стоимость которого составляет 2,5 миллиона евро.

Азербайджанский нападающий Ренат Дадашов ("Хатайспор") замыкает топ-3. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

На четвертом месте располагается защитник из Узбекистана Хуснидин Аликулов ("Ризеспор") - 1,2 миллион евро.

Грузинский полузащитник Георги Абуджания ("Хатайспор") идет на пятой строчке - 950 тысяч евро.

Узбекский вингер "Сивасспорта" Азизбек Тургонбоев, по данным Transfermarkt, оценивается в 900 тысяч евро. Он занимает шестое место.

Азербайджанский вратарь клуба "Адана Демирспор" Шахруддин Магомедалиев стоит 850 тысяч евро и располагается на седьмом месте.

Одноклубник Магомедалиева нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов занимает восьмую строчку в топ-10. Он оценивается в 800 тысяч евро.

Нападающий молодежного состава "Галатасарая" Бекназ Алмазбеков из Кыргызстана располагается на девятом месте. Он оценивается в 450 тысяч евро.

Литовский полузащитник "Истанбулспора" Модестас Воробьевас замыкает десятку игроков с постсоветского пространства по трансферной стоимости в чемпионате Турции. Он оценивается в 400 тысяч евро. 

Метки:
Сборная РК по футболу Бешикташ ФК Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер Аймбетов Абат Адана Демирспор ФК Узбекистан Грузия Азербайджан Кыргызстан Литва

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