Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов получил одну из самых низких оценок в составе "Аданы Демирспора" после матча с "Фенербахче" в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

Встреча 20-го тура прошла в Адане и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:4. Аймбетов появился на поле сразу после перерыва. Однако ничем не помог своей команде, пропустившей все четыре мяча во втором тайме.

За отведенное время на поле казахстанец получил 5.4 от сайта Flashscore, самой низкой оценки среди его одноклубников удостоился лишь удаленный на 56-й минуте Юсуф Барасы - 4.7.

Для Аймбетова это был 14-й матч в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги, в его активе три гола. 30 июня у Абата истекает контракт с "Аданой Демирспор", но в нем есть опция возможного продления еще на один сезон.

"Фенербахче" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице, "Адана Демирспор" (8) находится на последней, 19-й строчке.

26 января "Адана Демирспор" отправится в гости к "Ризеспору", а "Фенербахче" в этот день примет дома "Гезтепе".