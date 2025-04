В АПЛ замахнулись на суперталанта "Реала": его ответ уже известен

В АПЛ набирает обороты новая трансферная интрига - "Астон Вилла" планирует усилить центр поля, арендовав одного из самых перспективных молодых игроков Европы. Бирмингемский клуб заинтересован в 19-летнем полузащитнике "Реала" Арде Гюлере и намерен заполучить его на сезон-2025/26, передают Vesti.kz.

Как пишет Тodofichajes, главной причиной интереса стало то, что Гюлер крайне редко получает игровое время в мадридской команде. С момента перехода из "Фенербахче" летом 2024 года за 20 миллионов евро он провел на поле всего 1150 минут. Более того, в Ла Лиге он ни разу не отыграл полный матч. Ожидания были другими - и для игрока, и для его окружения.

Теперь молодой турок ищет возможность чаще появляться на поле, чтобы не затормозить собственное развитие.

