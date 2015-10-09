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В АПЛ замахнулись на суперталанта "Реала": его ответ уже известен

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В АПЛ замахнулись на суперталанта "Реала": его ответ уже известен ©х.com/realmadrid

В АПЛ набирает обороты новая трансферная интрига - "Астон Вилла" планирует усилить центр поля, арендовав одного из самых перспективных молодых игроков Европы. Бирмингемский клуб заинтересован в 19-летнем полузащитнике "Реала" Арде Гюлере и намерен заполучить его на сезон-2025/26, передают Vesti.kz

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В АПЛ набирает обороты новая трансферная интрига - "Астон Вилла" планирует усилить центр поля, арендовав одного из самых перспективных молодых игроков Европы. Бирмингемский клуб заинтересован в 19-летнем полузащитнике "Реала" Арде Гюлере и намерен заполучить его на сезон-2025/26, передают Vesti.kz

Как пишет Тodofichajes, главной причиной интереса стало то, что Гюлер крайне редко получает игровое время в мадридской команде. С момента перехода из "Фенербахче" летом 2024 года за 20 миллионов евро он провел на поле всего 1150 минут. Более того, в Ла Лиге он ни разу не отыграл полный матч. Ожидания были другими - и для игрока, и для его окружения.

Теперь молодой турок ищет возможность чаще появляться на поле, чтобы не затормозить собственное развитие.

Однако, сам Гюлер дал понять: краткосрочные аренды - не тот путь, которого он хочет. Приоритетом для него остаются либо полноценный шанс проявить себя в "Реале", либо, если ситуация не изменится, уже не временный уход, а полноценный трансфер.

Футболист настроен серьезно - ему важны стабильность, четкая роль в команде и перспектива прогресса, а не номинальные выходы на замену.

Кроме "Астон Виллы", за ситуацией внимательно следят "Милан" и дортмундская "Боруссия", также готовые предложить ему роль ключевого игрока. Однако пока все будет зависеть от решения мадридского клуба, а также личного диалога между Ардой, его агентами и руководством "Реала".


Напомним, что в ответном стыковом матче Лиги наций Турция вновь уверенно обыграла Венгрию: после победы 3:1 в первой игре турки разгромили соперника со счетом 3:0. Однако главной темой после матча стал не результат, а насмешка полузащитника "Ливерпуля" над "турецким Месси".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 30 17 10 3 55-25 61
3 Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-35 57
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 30 12 9 9 44-40 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 30 10 7 13 37-41 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 30 9 7 14 33-50 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 30 8 5 17 41-58 29
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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