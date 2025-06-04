Анчелотти дали совет, как добиться триумфа без Мбаппе

Капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос заявил, что опыт их клуба может стать примером для Карло Анчелотти в роли главного тренера сборной Бразилии, передают Vesti.kz.

В интервью ESPN он отметил, что ПСЖ сумел добиться успеха, несмотря на потерю звезды, такой как Килиан Мбаппе, что может помочь итальянскому специалисту в аналогичной ситуации.

"Когда в составе нет ключевых игроков, важно не жаловаться, а адаптироваться. Луис Энрике столкнулся с уходом Мбаппе и был вынужден строить команду из оставшихся игроков. Это было непросто, но результат говорит сам за себя - мы выиграли Лигу чемпионов, потому что каждый понимал свою роль и следовал философии тренера", - подчеркнул Маркиньос.

Он добавил, что Анчелотти предстоит пройти похожий путь:

"В сборной Бразилии у Карло не будет возможности подбирать игроков под собственную схему. Ему, как и Луису Энрике, придется выжимать максимум из тех, кто есть. ПСЖ доказал, что это возможно и может служить ориентиром для "Селесао".

Напомним, что в мае Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии, подписав контракт до конца ЧМ-2026 с опцией продления до 2030 года. Его дебют состоится 6 июня в отборочном матче против Эквадора.