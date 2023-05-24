"Аль-Наср" сделал камбэк с 0:2. Роналду забил победный гол

Новости спорта Футбол
Сегодня 08:00
©twitter.com/AlNassrFC

"Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, одержал волевую победу над "Аль-Шабабом" в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. "Аль-Наср" уступал в два мяча, тем не менее сумел переломить ход игры и вырвать победу. В составе победителей отличились Андерсон Талиска (44-я минута), Абдулрахман Гариб (51-я) и Роналду (59-я). У проигравших дубль оформил Кристиан Гуанка (25-я, с пенальти и 40-я).

Для Роналду этот гол стал 14-м за "Аль-Наср" в чемпионате, также в активе португальца значатся две результативные передачи. После этой игры его команда по-прежнему идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка за два тура до конца сезона. "Аль-Шабаб" (53) находится на третьей строчке.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:25
Футбол
Клубам КПЛ на заметку! Пять игроков из первой лиги, которые разрывают в этом сезоне
Сегодня , 08:20
Футбол
"Барселона" проиграла второй матч подряд в Ла Лиге
Сегодня , 08:00
Футбол
"Аль-Наср" сделал камбэк с 0:2. Роналду забил победный гол
Вчера , 17:14
Футбол
"Качество казахстанских игроков упало". Интервью Кумыкова о "Кайсаре", конкуренции в КПЛ и фаворите сезона
Вчера , 14:41
Футбол
"Может играть в Европе". Экс-тренер сборной Казахстана выделил форварда "Кайрата"
Вчера , 14:11
Футбол
"На Евро будет тяжело выйти". Кумыков оценил перспективы сборной Казахстана по футболу
Вчера , 11:33
Футбол
Не помог даже трансфер. Как яркий игрок сборной Казахстана грустит на скамейке в КПЛ
22 мая, 17:48
Футбол
Впервые за 17 лет и особенный пенальтист. Чем уникальна сенсационная победа "Кайсара" над "Кайратом"
22 мая, 16:20
Футбол
Обыграли "Актобе" и доставили проблем "Астане". "Кызыл-Жар" - реальный претендент на медали КПЛ?
22 мая, 13:24
Футбол
Легко ли играть 11 лет в ЛЧ? Пусть наденут черный костюм - Симеоне
© 2008 - 2023 ТОО «EML»