Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" намерен сделать Мохамеда Салаха новой звездой команды вместо Неймара и признает, что покупка бразильца была ошибкой, передают Vesti.kz.

После перехода из "Пари Сен-Жермена" за впечатляющую сумму в 90 миллионов евро, Неймар провел всего семь матчей за "Аль-Хиляль".

Постоянные травмы не позволили бразильцу закрепиться в составе, и ожидается, что по окончании сезона он покинет саудовский клуб.



По информации испанского издания AS, руководство "Аль-Хиляля" признало, что приобретение Неймара было "ошибкой" и теперь планирует переманить Салаха из "Ливерпуля", чтобы сделать его новым символом команды.

Контракт Салаха с "мерсисайдцами" подходит к завершению, и сам футболист признается, что переговоры о продлении зашли в тупик.



Саудовская Аравия уже давно проявляет интерес к египетскому форварду, и нынешняя ситуация может повысить шансы на его переезд на Ближний Восток.

В то же время Неймар не исключает возможности перехода в "Интер Майами", где он сможет воссоединиться с бывшими партнерами по "Барселоне" – Луисом Суаресом, Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.



Стоит отметить, что Салах демонстрирует фантастическую форму: в 19 матчах Премьер-лиги он забил 18 голов и отдал 13 результативных передач.

Это рекордное число результативных действий за первые 19 игр сезона, которое превзошло достижение Луиса Суареса в сезоне 2013/2014.



