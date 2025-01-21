На протяжении всего 2024 года для проведения матчей было недоступна главная футбольная площадки страны - "Астана Арена". И вот, совсем скоро, официальные игры вернутся на 30-тысячный стадион в столице. Корреспондент Vesti.kz - о том, кто сыграет в первом матче на "Астана Арене" после длительного перерыва.

В последние дни на "Астана Арене" уже проводятся матчи, но в рамках медиалиги. Понятно, что это не профессиональный футбол, поэтому многие болельщики ждут возвращения настоящего футбола.

Снимок сделан до реконструкции

Последняя официальная игра на "Астана Арене" состоялась 30 ноября 2023 года, в рамках группового этапа Лиги конференций. "Астана" дома проиграла загребскому "Динамо" (0:2). Сразу же после этого арену закрыли на реконструкцию, и процесс занял весь 2024 год.

А первой официальной встречей уже после ремонта станет матч-открытие сезона в Казахстане - за Суперкубок поспорят чемпионы КПЛ из "Кайрата" и обладатели Кубка из "Актобе". Матч пройдет 22 февраля.

Выходит, что между последним матчем на "Астана Арене" до реконструкции и первой игрой после ремонта пройдет 450 дней!

Последний официальный матч, прошедший на "Астана Арене"

Было бы символично, проведи первый матч после открытия стадиона "Астана" или сборная Казахстана. Но столичный клуб не квалифицировался в Суперкубок, а чемпионат начнется уже после проведения матча за первый трофей новой кампании.

Что же касается сборной, то первые матчи национальной команды пройдут только в марте, и то они будут выездными. Домашние же матчи состоятся в июне.

Также не стоит забывать, что в новом сезоне на домашней для себя "Астана Арене" будут играть сразу два клуба КПЛ - "Астана" и "Женис".

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов (1), ФК "Астана" (2)©️