ЦСКА разгромил "Арсенал" в матче РПЛ с шестью голами. Зайнутдинов заработал пенальти

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
помог московскому ЦСКА
обыграть тульский "Арсенал" в 12-м туре РПЛ
, передает корреспондент Vesti.kz
. Матч завершился со счетом 5:1.
В первом тайме "армейцы" владели инициативой, но соперник хорошо оборонялся. Под занавес первого тайма игравший на позиции защитника Зайнутдинов упал в штрафной площади "Арсенала". Спустя некоторое время главному арбитру дали подсказку, что против казахстанца, возможно, нарушили правила. После просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Федор Чалов.
В начале второго тайма в течение восьми минут дубль оформил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. На 78-й минуте Лука Джорджевич отыграл один мяч, но в конце встречи "Арсенал" пропустил еще дважды. Сначала забил Арнор Сигурдссон, а точку поставил Иван Обляков. Зайнутдинов сыграл 79 минут, после чего был заменен на Сигурдссона.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 25 очков и вышел на чистое второе место в РПЛ. Команда Виктора Гончаренко отстает от лидирующего "Спартака" на два очка. Третьим идет питерский "Зенит" (24 очка).
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