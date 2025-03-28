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22-летний игрок отказался от Казахстана из-за Хусанова

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22-летний таджикский полузащитник Алишер Рахимов, известный по выступлениям за "БроукБойз" в Медиалиге, в интервью Ивану Карпову рассказал о своем решении продолжить карьеру в белорусском клубе "Сморгонь" вместо чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Выбор в пользу Беларуси

Рахимов признался, что у него было мало времени на раздумья, а среди предложений значились клубы из Беларуси и Казахстана. Однако он сделал выбор в пользу первого варианта.

"Я не хочу возвращаться в Медиалигу - моя цель топовые европейские лиги", - заявил футболист.

Амбиции и пример Хусанова

Алишер стремится повторить путь Абдукодира Хусанова, который сумел пробиться в серьезный европейский чемпионат.

"Пример Хусанова показывает, что каждый способен играть в хороших клубах. Моя цель - топовые европейские лиги", - подчеркнул он.


Без планов на возвращение в Медиалигу

Рахимов четко дал понять, что не рассматривает возвращение в МФЛ. Он полностью сосредоточен на профессиональном футболе и тренировочном процессе.

"Я уже не думаю о Медиалиге. Не хочу туда возвращаться. Меня не хотят подписывать? Это их право. Но они сами говорили, что я им много раз отказывал", - отметил он.

Пока остается вопрос, сможет ли Рахимов действительно пробиться в топ-лиги Европы или его путь приведет в менее статусные команды.

Напомним, что в 2023 году Хусанов перешел из белорусского клуба "Энергетик-БГУ" в "Ланс" за 450 тысяч евро. А в январе 2025-го французский клуб продал защитника сборной Узбекистана в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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